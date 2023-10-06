Нідерланди анонсували новий пакет допомоги для України: понад сто мільйонів євро на інвестиції, відновлення та реформи

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“Нідерланди виділяють 102 мільйони євро на третій пакет підтримки Україні у 2023 році. ... 60 мільйонів євро підуть на підтримку голландських компаній, які хочуть зробити свій внесок у відбудову країни. Ці гроші призначені для страхування експортних кредитів для покриття платіжних ризиків інвестицій і операцій в країні. Щоб допомогти Україні підготуватися до зими, 30 мільйонів євро також будуть спрямовані на закупівлю газу та постачання деталей для електромереж. Решта 12 мільйонів євро йдуть на підтримку нещодавно звільнених територій і МВФ, який надає технічну допомогу Україні для впровадження реформ.”, — розповіли про порядок розподілення коштів у пресслужбі уряду Нідерландів.

Деталі

Черговий пакет допомоги від Нідерландів сфокусований на закриття найбільш нагальних питань України. Він базується на оцінці потреб української влади, Світового банку та Європейської комісії.

Зокрема, очікується, що росія взимку атакуватиме енергетичну інфраструктуру України. За оцінками Міненерго необхідно від 3,7 до 4,0 мільярдів доларів на закриття потреб енергетичної сфери. Щоб допомогти країні підготуватися до найближчих місяців, Нідерланди виділяють 20 мільйонів євро на закупівлю газу та створення стратегічних запасів газу через Європейський банк реконструкції та розвитку. Крім того, 10 мільйонів євро підуть на постачання, трансформатори, комутаційні компоненти й кабелі, необхідних для відновлення пошкодженої електромережі.

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Уряд Нідерландів фінансово заохочує голландські компанії робити внесок у відбудову України. Він гарантує покриття інвестицій та операцій голландських компаній у питаннях ризиків, які не покриваються комерційними страховиками. Таким чином роблячи для підприємців більш доступним експорт та інвестування в Україну, що сприяє відбудові країни.

Крім того, Нідерланди внесли 7 мільйонів євро до фонду МВФ, який надає державі технічну допомогу та підтримує Україну у реалізації реформ, що спрямовані на покращення фінансової стабільності, відновлення економіки та зміцнення інституцій.

Нідерланди також внесуть 5 мільйонів євро до “Фонду партнерства для стійкої України”. Фонд фокусується на зміцненні децентралізованої влади та швидкому відновленні після звільнення від російської окупації. Це включає ремонт питної води, електроенергії, первинних медичних послуг та освіти.