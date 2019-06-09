Ночные бои продолжились утром: позиции украинских бойцов в зоне ООС обстреляли 11 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции зафиксировано уже одиннадцать фактов нарушения установленного режима перемирия со стороны российско-оккупационных войск. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"По состоянию на сейчас, к сожалению, противник продолжает обстреливать позиции Объединенных сил, при этом снова применяет запрещенное оружие. Так, с начала этого периода, по состоянию на 12.00 в районе проведения операции зафиксировано уже одиннадцать фактов нарушения установленного режима перемирия со стороны российско-оккупационных войск", - сказал Мотузяник.
По его словам, под вражеский обстрел ночью попадали опорные пункты у Новолуганское, Новоалександровки и Зайцево, что на луганском направлении. Там противник вел огонь из минометов 82 и 120 калибров, вооружения БМП и другого пехотного оружия.
На донецком направлении текущие сутки началась с вражеских обстрелов в районе населенных пунктов Верхнеторецкое, Павлополь, Водяное и Гнутово, где российско-оккупационные войска вели огонь из аналогичного оружия, дополнительно применяя станковые противотанковые гранатометы.
"По состоянию на 12:00 в штабе операции насчитали 58 вражеских выстрелов из минометов запрещенных калибров. Отмечу, что военнослужащие из состава Объединенных сил ведут активные оборонительные действия и устраивают противнику достойный отпор", - заявил представитель Минобороны.
Он сообщил, что с начала этого периода украинские защитники восемь раз были вынуждены открывать огонь, чтобы подавить активность противника. По словам спикера, артиллерию и минометы украинские защитники не применяли, чтобы не подвергнуть опасности мирных жителей оккупированных территорий, которыми враг прикрывается, ведя огонь.
"По состоянию на сейчас ситуация вполне контролируемая подразделениями Вооруженных Сил и других формирований из состава Объединенных сил. Отмечу, что боевых потерь в рядах Украинских войск с начала этих суток нет", - добавил полковник.
Напомним, накануне, 8 июня вооруженные формирования Российской Федерации 22 раза нарушили режим прекращения огня, из них семь раз - с применением запрещенных минского соглашениями 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 и 82 мм и вооружения танка.