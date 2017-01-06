Неизвестный в Севастополе попытался сжечь российский флаг
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Неизвестный мужчина в центре Севастополя пытался сжечь российский флаг, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Сообщается, что мужчина выкрикивал угрозы в адрес российских властей, после чего был задержан сотрудниками частного охранного предприятия, которые вызвали полицию.
Мужчина оказал активное сопротивление при задержании, нанес несколько ударов полицейским, после чего стал вырываться от охранников и милиционеров.
"Это был целый поток оскорблений, от мужчины сильно пахло спиртным, но пьяным назвать его было нельзя", - сообщил источник в правоохранительных органах Севастополя.
По его словам, с подобным агрессивным поведением полицейские столкнулись впервые за последние 2,5 года.