Невідомий у Севастополі спробував спалити російський прапор

Повідомляється, що чоловік викрикував погрози на адресу російської влади, після чого був затриманий співробітниками приватного охоронного підприємства, які викликали поліцію.

Чоловік чинив активний опір при затриманні, завдав кілька ударів поліцейських, після чого став вириватися від охоронців і правоохоронців.

“Це був цілий потік образ, від чоловіка сильно пахло спиртним, але п’яним назвати його було не можна”, — повідомило джерело в правоохоронних органах Севастополя.

За його словами, з подібною агресивною поведінкою поліцейські зіткнулися вперше за останні 2,5 року.