Нетрезвого водителя без водительского удостоверения поймали на маршруте "Киев-Кельменцы"

В полиции отметили, что 4 августа около второго часа ночи специальная мобильная группа полицейских остановила маршрутный автобус "Mercedes-Benz", сообщением "Киев-Кельменцы".

"За рулем микроавтобуса находился 28-летний житель Сокирянского района. Во время проверки документов выяснилось, что у водителя отсутствует водительское удостоверение. Кроме этого, правоохранители заметили у мужчины признаки опьянения. Медицинское объяснение показало в крови водителя 0,62 промилле. А это более чем в три раза выше допустимой нормы", - говорится в сообщении.

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По информации пресс-службы, на нетрезвого водителя полицейские составили протоколы по статьям 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявившим их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами) и 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и быстроту реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Правоохранители обеспечили транспортировку пассажиров до конечной точки маршрута. Материалы по выявленному нарушению работники полиции передадут в Укртрансбезопасности для решения вопроса о лишении перевозчика лицензии на осуществление пассажирских перевозок, сообщили в полиции.