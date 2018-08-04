Нетверезого шофера без водійського посвідчення піймали на маршруті "Київ-Кельменці"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Нетверезого шофера без водійського посвідчення на маршруті “Київ-Кельменці” викрили буковинські поліціянти, передає УНН із посиланням на повідомлення ГУ НП у Чернівецькій області.
У поліції відзначили, що 4-го серпня близько 2-ої години ночі спеціальна мобільна група поліцейських зупинила маршрутний автобус “Mercedes-Benz”, сполученням “Київ-Кельменці”.
"За кермом мікроавтобуса перебував 28-річний житель Сокирянського району. Під час перевірки документів з’ясувалося, що у шофера відсутнє посвідчення водія. Крім цього, правоохоронці помітили у чоловіка ознаки сп’яніння. Медичне освідчення показало в крові водія 0,62 проміле. А це більш, ніж втричі вище допустимої норми", - йдеться у повідомленні.
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За інформацією прес-служби, на нетверезого шофера поліціянти склали протоколи за статтями 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами) та 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Правоохоронці забезпечили транспортування пасажирів до кінцевої точки маршруту. Матеріали по виявленому порушенню працівники поліції передадуть до Укртрансбезпеки для вирішення питання про позбавлення перевізника ліцензії на здійснення пасажирських перевезень, повідомили у поліції.