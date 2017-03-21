Нетрезвый мужчина устроил стрельбу в харьковском метро

"Как выяснили правоохранители, 31-летний житель Харьковской области из хулиганских побуждений выстрелил из предмета, похожего на травматический пистолет, и попал незнакомцу в ногу. Так, 29-летний пострадавший доставлен в больницу с ранением стопы ", - говорится в сообщении.

У подозреваемого изъяты вещественные доказательства - спецсредство и резиновая пуля.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Напомним, 20 марта около 11:00 в Киевский отдел полиции Одессы поступило сообщение из одной из одесских больниц, куда был доставлен мужчина, 1986 года рождения с огнестрельными ранениями .