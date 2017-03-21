Нетверезий чоловік влаштував стрілянину в харківському метро

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КИЇВ. 21 березня. УНН. У понеділок, 20 березня, о 19:45 до Холодногірського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у цокольному приміщенні метро “Південній вокзал” чутно постріли. Про це УНН повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

“Як з’ясували правоохоронці, 31-річний мешканець Харківської області з хуліганських мотивів здійснив постріл з предмета, схожого на травматичний пістолет, та влучив незнайомцю у ногу. Так, 29-річний потерпілий доставлений до лікарні з пораненням стопи”, — йдеться у повідомленні.

У підозрюваного вилучені речові докази — спецзасіб та гумова куля.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Нагадаємо, 20 березня близько 11:00 до Київського відділу поліції м.Одеси надійшло повідомлення з однієї з одеських лікарень, куди був доставлений чоловік, 1986 року народження з вогнепальними пораненнями.

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