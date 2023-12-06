Нетаньяху призвал мир осудить изнасилование боевиками ХАМАС израильских женщин

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал международное сообщество выступить против изнасилований, зверств и нанесения увечий женщинам, которые, как утверждается, имели место 7 октября во время нападений боевиков ХАМАС на Израиль. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

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Обращаясь к нации, он сказал, что ожидает, что все "цивилизованные лидеры, правительства, нации выступят против этого преступления".

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