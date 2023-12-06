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Нетаньяху призвал мир осудить изнасилование боевиками ХАМАС израильских женщин

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 02:40  •  4145 просмотра

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Нетаньяху требует глобального осуждения изнасилований, совершенных боевиками ХАМАСа во время нападения на Израиль 7 октября. Он раскритиковал молчание правозащитных организаций по этому поводу.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал международное сообщество выступить против изнасилований, зверств и нанесения увечий женщинам, которые, как утверждается, имели место 7 октября во время нападений боевиков ХАМАС на Израиль. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Детали

Обращаясь к нации, он сказал, что ожидает, что все "цивилизованные лидеры, правительства, нации выступят против этого преступления".

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Я говорю женским правозащитным организациям: вы слышали об изнасилованиях израильских женщин, ужасные зверства, сексуальных увечьях - где вы, черт возьми?

сказал Нетаньяху во время пресс-конференции.
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Нетаньягу закликав світ засудити зґвалтування бойовиками ХАМАС ізраїльських жінок
Netanyahu calls on the world to condemn the rape of Israeli women by Hamas militants
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Нетаньяху призвал мир осудить изнасилование боевиками ХАМАС израильских женщин

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