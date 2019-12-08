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Нетаньяху хочет от США признания аннексии Иорданской долины

Нетаньяху хочет от США признания аннексии Иорданской долины

Киев  •  УНН

 • 10602 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что будет добиваться признания Вашингтоном распространения израильского суверенитета на Иорданскую долину. Об этом сообщает Jerusalem Post, передает УНН.

"Я хочу (добиться - ред.) признание американцами нашего (израильского - ред.) суверенитета над Иорданской долиной. Мне кажется, пришло время распространить суверенитет Израиля на долину реки Иордан и урегулировать статус всех еврейских поселений в Иудее и Самарии (израильскае названия Западного берега реки Иордан - ред.) - которые расположены внутри больших поселенческих блоков, так и находящихся за их пределами. Они все станут частью Государства Израиль", - добавил он.

По словам Нетаньяху, сейчас существует "возможность определить восточную границу Израиля и распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину с признанием этого шага со стороны США".

Он также отметил, что вел переговоры 5 декабря по аннексии поселений с госсекретарем США Майклом Помпео в Лиссабоне, опровергнув тем самым утверждение Госдепартамента.

"Было заявление (Госдепартамента - ред.), что этот вопрос не поднимался (в ходе встречи с Помпео - ред.), но он все-таки поднимался", - заявил Нетаньяху.

Также Нетаньяху напомнил, что 1 декабря он разговаривал по этой проблеме с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, 18 ноября госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон больше не считает еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан такими, которые нарушают международное право. В ответ на заявление Помпео, палестинская сторона заявила, что администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся поселений, а Евросоюз решительно осудил такое решение, назвав еврейские поселения "незаконными".

В декабря 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию №2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность на оккупированных территориях. Израиль тогда заявил, что не будет выполнять положения этого документа.

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