Нетаньяху хоче від США визнання анексії Йорданської долини
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що буде домагатися визнання Вашингтоном поширення ізраїльського суверенітету на Йорданську долину. Про це повідомляє Jerusalem Post, інформує УНН.
"Я хочу (добитися - ред.) визнання американцями нашого (ізраїльського - ред.) суверенітету над Йорданської долиною. Мені здається, прийшов час поширити суверенітет Ізраїлю на долину річки Йордан і врегулювати статус всіх єврейських поселень в Іудеї і Самарії (ізраїльська назва Західного берега річки Йордан - ред.) - які розташовані всередині великих поселенських блоків, так і знаходяться за їх межами. Вони всі стануть частиною Держави Ізраїль", - додав він.
За словами Нетаньяху, зараз існує "можливість визначити східний кордон Ізраїлю і поширити ізраїльський суверенітет на Йорданську долину з визнанням цього кроку зі сторони США".
Він також зазначив, що вів перемовини 5 грудня щодо анексії поселень з держсекретарем США Майклом Помпео в Лісабоні, спростувавши тим самим затвердження Держдепартаменту.
"Була заява (Держдепартаменту - ред.), що це питання не піднімалося (в ході зустрічі з Помпео - ред.), але воно все-таки піднімалося", - заявив Нетаньяху.
Також Нетаньяху нагадав, що 1 грудня він мав розмову стосовно цієї проблеми з президентом США Дональдом Трампом.
Нагадаємо, 18 листопада держсекретар Майк Помпео заявив, що Вашингтон більше не вважає єврейські поселення на Західному березі річки Йордан такими, які порушують міжнародне право. У відповідь на заяву Помпео, палестинська сторона заявила, що адміністрація США не уповноважена скасовувати міжнародні резолюції, що стосуються поселень, а Євросоюз рішуче засудив таке рішення, назвавши єврейські поселення "незаконними".
У грудні 2016 року Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію №2334 з вимогою припинити ізраїльську поселенську діяльність на окупованих територіях. Ізраїль тоді заявив, що не виконуватиме положення цього документа.