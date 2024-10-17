Несмотря на драку и споры: в черкасском Свято-Михайловском соборе провели службу на украинском языке
Киев • УНН
После столкновений между верующими в Свято-Михайловском соборе в Черкассах состоялся молебен ПЦУ. Митрополит Иоанн отметил законность действий общины и историчность службы на украинском языке.
В Черкассах в Свято-Михайловском соборе, где чуть раньше произошли столкновения между верующими, состоялся молебен, который в конце концов провели священники Православной церкви Украины. Об этом пишет Суспільне, передает УНН.
Детали
После того, как верующие УПЦ МП во главе с митрополитом Феодосием покинули территорию храма, в церкви провели молебен.
Митрополит Черкасский и Чигиринский владыка Иоанн отмечает, что община зарегистрирована законно и действовала на этой территории, сегодня вошла в собор, который по праву ей принадлежит.
По его словам, у общины есть все права, она не нарушила законов и использовала свое конституционное право.
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Эта служба была историческая, потому что впервые в этом храме звучал молебен на украинском языке. Я убежден, что так будет всегда, здесь будут молиться на украинском языке, за украинское воинство, за Родину, а не за «отечество» и непонятным церковнославянским языком, навязанным нам из Москвы. Община поставила точку и отстоит свое законное право находиться в этой святыне
Дополнение
Накануне возле храма произошла драка, во время которой использовали, вероятно, слезоточивый газ. При этом между верующими шли словесные перепалки. На месте работала полиция и медики.
По словам руководителя областного центра экстренной медицинской помощи Игоря Фесуна, к медикам люди начали обращаться с девяти часов утра. Это были как верующие УПЦ МП, так и верующие ПЦУ.
В нашу службу обратились более 25 человек, из них 14 осмотрели амбулаторно, еще 12 доставили в лечебные учреждения. В основном это были ожоги слизистых оболочек от перцовых баллонов, а также несколько переломов. Всем пациентам оказали помощь
Напомним,
Утром 17 октября жителей города пригласили туда на молитву, однако толпа сторонников УПЦ Московского патриархата устроила штурм собора.
Как сообщает «Суспільне», после заявления капеллана о переходе Свято-Михайловского собора в Черкассах возле храма возникла драка между представителями Православной церкви Украины и верующими УПЦ МП.