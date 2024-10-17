Несмотря на драку и споры: в черкасском Свято-Михайловском соборе провели службу на украинском языке

ukenru
Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский
  •  27504 просмотра

Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский

Эксклюзив
Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт
  •  51388 просмотра

Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт

Эксклюзив
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
  •  97785 просмотра

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Эксклюзив
Дополнительные осложнения: эксперт о последствиях возможного внесения рф в черный список FATF
  •  60534 просмотра

Дополнительные осложнения: эксперт о последствиях возможного внесения рф в черный список FATF

Эксклюзив
Легализация крипты станет новой эрой в развитии финансовой системы Украины - финтехэксперт
  •  94382 просмотра

Легализация крипты станет новой эрой в развитии финансовой системы Украины - финтехэксперт

Эксклюзив
Эксперт о Плане победы: там есть меры, которые способны выполнить партнеры
  •  114332 просмотра

Эксперт о Плане победы: там есть меры, которые способны выполнить партнеры

Эксклюзив
Аудит может повысить эффективность работы АРМА с арестованными активами - адвокат
  •  120046 просмотра

Аудит может повысить эффективность работы АРМА с арестованными активами - адвокат

Эксклюзив
Инфраструктурное обеспечение, помощь с поиском рабочей силы - экономист рассказал, как власти громад могут способствовать открытию новых предприятий
  •  119162 просмотра

Инфраструктурное обеспечение, помощь с поиском рабочей силы - экономист рассказал, как власти громад могут способствовать открытию новых предприятий

Эксклюзив
В Офисе Генпрокурора рассказали об идентификации, оценке и розыске предметов искусства, похищенных оккупантами из Херсонского областного художественного музея
  •  115005 просмотра

В Офисе Генпрокурора рассказали об идентификации, оценке и розыске предметов искусства, похищенных оккупантами из Херсонского областного художественного музея

Эксклюзив
российское ударное оружие изменилось - в КНИИСЭ рассказали о результатах последних исследований вражеских ракет и дронов
  •  105121 просмотра

российское ударное оружие изменилось - в КНИИСЭ рассказали о результатах последних исследований вражеских ракет и дронов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На границе с Венгрией задержали уклониста, который изображал из себя женщину

На границе с Венгрией задержали уклониста, который изображал из себя женщину

  •  74823 просмотра
17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

  •  108981 просмотра
Американские бомбардировщики B-2 нанесли удары по складам оружия хуситов в Йемене

Американские бомбардировщики B-2 нанесли удары по складам оружия хуситов в Йемене

  •  67576 просмотра
В Черном море дежурят два вражеских корабля, один из которых является носителем "Калибров"

В Черном море дежурят два вражеских корабля, один из которых является носителем "Калибров"

  •  62563 просмотра
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

  •  77024 просмотра
публикации
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

  •  77024 просмотра
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
Эксклюзив

  •  97785 просмотра
В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

16 октября 2024, 12:02  •  130959 просмотра
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
Эксклюзив

15 октября 2024, 14:58  •  161949 просмотра
Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

15 октября 2024, 11:48  •  145344 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

  •  108981 просмотра
Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

16 октября 2024, 03:09  •  114619 просмотра
В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

15 октября 2024, 15:43  •  102597 просмотра
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября 2024, 03:03  •  129019 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября 2024, 03:03  •  130811 просмотра
Актуальное
Несмотря на драку и споры: в черкасском Свято-Михайловском соборе провели службу на украинском языке

Несмотря на драку и споры: в черкасском Свято-Михайловском соборе провели службу на украинском языке

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 11:51  •  3902 просмотра

Read in English

После столкновений между верующими в Свято-Михайловском соборе в Черкассах состоялся молебен ПЦУ. Митрополит Иоанн отметил законность действий общины и историчность службы на украинском языке.

В Черкассах в Свято-Михайловском соборе, где чуть раньше произошли столкновения между верующими, состоялся молебен, который в конце концов провели священники Православной церкви Украины. Об этом пишет Суспільне, передает УНН.

Детали 

После того, как верующие УПЦ МП во главе с митрополитом Феодосием покинули территорию храма, в церкви провели молебен.

Митрополит Черкасский и Чигиринский владыка Иоанн отмечает, что община зарегистрирована законно и действовала на этой территории, сегодня вошла в собор, который по праву ей принадлежит.

По его словам, у общины есть все права, она не нарушила законов и использовала свое конституционное право.

Конфликт в Свято-Михайловском соборе в Черкасской области: полиция сообщает о нескольких пострадавших, открыто производство17 октября 2024, 08:43 • 10501 просмотр

Эта служба была историческая, потому что впервые в этом храме звучал молебен на украинском языке. Я убежден, что так будет всегда, здесь будут молиться на украинском языке, за украинское воинство, за Родину, а не за «отечество» и непонятным церковнославянским языком, навязанным нам из Москвы. Община поставила точку и отстоит свое законное право находиться в этой святыне

- заявил Иоанн. 

Дополнение

Накануне возле храма произошла драка, во время которой использовали, вероятно, слезоточивый газ. При этом между верующими шли словесные перепалки. На месте работала полиция и медики. 

По словам руководителя областного центра экстренной медицинской помощи Игоря Фесуна, к медикам люди начали обращаться с девяти часов утра. Это были как верующие УПЦ МП, так и верующие ПЦУ.

В нашу службу обратились более 25 человек, из них 14 осмотрели амбулаторно, еще 12 доставили в лечебные учреждения. В основном это были ожоги слизистых оболочек от перцовых баллонов, а также несколько переломов. Всем пациентам оказали помощь

- рассказал он. 

Напомним,

Утром 17 октября жителей города пригласили туда на молитву, однако толпа сторонников УПЦ Московского патриархата устроила штурм собора.

Как сообщает «Суспільне», после заявления капеллана о переходе Свято-Михайловского собора в Черкассах возле храма возникла драка между представителями Православной церкви Украины и верующими УПЦ МП.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Обществополитика
cherkasyЧеркассы