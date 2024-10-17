Несмотря на драку и споры: в черкасском Свято-Михайловском соборе провели службу на украинском языке

В Черкассах в Свято-Михайловском соборе, где чуть раньше произошли столкновения между верующими, состоялся молебен, который в конце концов провели священники Православной церкви Украины. Об этом пишет Суспільне, передает УНН.

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После того, как верующие УПЦ МП во главе с митрополитом Феодосием покинули территорию храма, в церкви провели молебен.

Митрополит Черкасский и Чигиринский владыка Иоанн отмечает, что община зарегистрирована законно и действовала на этой территории, сегодня вошла в собор, который по праву ей принадлежит.

По его словам, у общины есть все права, она не нарушила законов и использовала свое конституционное право.

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Эта служба была историческая, потому что впервые в этом храме звучал молебен на украинском языке. Я убежден, что так будет всегда, здесь будут молиться на украинском языке, за украинское воинство, за Родину, а не за «отечество» и непонятным церковнославянским языком, навязанным нам из Москвы. Община поставила точку и отстоит свое законное право находиться в этой святыне

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Накануне возле храма произошла драка, во время которой использовали, вероятно, слезоточивый газ. При этом между верующими шли словесные перепалки. На месте работала полиция и медики.

По словам руководителя областного центра экстренной медицинской помощи Игоря Фесуна, к медикам люди начали обращаться с девяти часов утра. Это были как верующие УПЦ МП, так и верующие ПЦУ.

В нашу службу обратились более 25 человек, из них 14 осмотрели амбулаторно, еще 12 доставили в лечебные учреждения. В основном это были ожоги слизистых оболочек от перцовых баллонов, а также несколько переломов. Всем пациентам оказали помощь