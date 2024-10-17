Поліція розслідує конфлікт біля Свято-Михайлівського собору на Черкащині: що відомо
Київ • УНН
Біля Свято-Михайлівського собору в Черкасах виникла бійка між представниками ПЦУ та УПЦ МП після заяви про перехід храму. Поліція розслідує обставини конфлікту, на місці працюють слідчо-оперативні групи.
Правоохоронці розслідують обставини конфлікту біля Свято-Михайлівського собору, повідомили у четвер у Нацполіції. Там після заяви про перехід Свято-Михайлівського собору біля храму виникла бійка між представниками Православної церкви України та вірянами УПЦ МП, пишуть ЗМІ, передає УНН.
Поліція Черкащини документує обставини конфлікту біля Свято-Михайлівського соборуДо поліції надійшла інформація про скупчення людей на території храму. Правоохоронці прибули на місце події з метою забезпечення громадського порядку, документування правопорушення та встановлення усіх учасників інциденту. На місці працюють слідчо-оперативні групи. Інформація буде доповнюватись.
Уранці 17 жовтня жителів міста запросили туди на молитву, однак натовп прихильників УПЦ Московського патріархату влаштував штурм собору.
Як повідомляє "Суспільне", після заяви капелана про перехід Свято-Михайлівського собору у Черкасах біля храму виникла бійка між представниками Православної церкви України та вірянами УПЦ МП.
Наразі віряни УПЦ МП та митрополит Феодосій зачинилися у храмі і нікого туди не пускають.