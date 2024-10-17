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Поліція розслідує конфлікт біля Свято-Михайлівського собору на Черкащині: що відомо

Київ • УНН

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Біля Свято-Михайлівського собору в Черкасах виникла бійка між представниками ПЦУ та УПЦ МП після заяви про перехід храму. Поліція розслідує обставини конфлікту, на місці працюють слідчо-оперативні групи.

Поліція розслідує конфлікт біля Свято-Михайлівського собору на Черкащині: що відомо

Правоохоронці розслідують обставини конфлікту біля Свято-Михайлівського собору, повідомили у четвер у Нацполіції. Там після заяви про перехід Свято-Михайлівського собору біля храму виникла бійка між представниками Православної церкви України та вірянами УПЦ МП, пишуть ЗМІ, передає УНН

Поліція Черкащини документує обставини конфлікту біля Свято-Михайлівського соборуДо поліції надійшла інформація про скупчення людей на території храму. Правоохоронці прибули на місце події з метою забезпечення громадського порядку, документування правопорушення та встановлення усіх учасників інциденту. На місці працюють слідчо-оперативні групи. Інформація буде доповнюватись.

- йдеться у повідомленні поліції. 

Уранці 17 жовтня жителів міста запросили туди на молитву, однак натовп прихильників УПЦ Московського патріархату влаштував штурм собору.

Як повідомляє "Суспільне", після заяви капелана про перехід Свято-Михайлівського собору у Черкасах біля храму виникла бійка між представниками Православної церкви України та вірянами УПЦ МП.

Наразі віряни УПЦ МП та митрополит Феодосій зачинилися у храмі і нікого туди не пускають. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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