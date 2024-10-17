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Полиция расследует конфликт возле Свято-Михайловского собора в Черкасской области: что известно

Полиция расследует конфликт возле Свято-Михайловского собора в Черкасской области: что известно

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 07:26  •  3675 просмотра

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Возле Свято-Михайловского собора в Черкассах возникла драка между представителями ПЦУ и УПЦ МП после заявления о переходе храма. Полиция расследует обстоятельства конфликта, на месте работают следственно-оперативные группы.

Правоохранители расследуют обстоятельства конфликта возле Свято-Михайловского собора, сообщили в четверг в Нацполиции. Там после заявления о переходе Свято-Михайловского собора возле храма возникла драка между представителями Православной церкви Украины и верующими УПЦ МП, пишут СМИ, передает УНН

Полиция Черкасской области документирует обстоятельства конфликта возле Свято-Михайловского собораВ полицию поступила информация о скоплении людей на территории храма. Правоохранители прибыли на место происшествия с целью обеспечения общественного порядка, документирования правонарушения и установления всех участников инцидента. На месте работают следственно-оперативные группы. информация будет дополняться.

- говорится в сообщении полиции. 

Утром 17 октября жителей города пригласили туда на молитву, однако толпа сторонников УПЦ Московского патриархата устроила штурм собора.

Как сообщает "Суспільне", после заявления капеллана о переходе Свято-Михайловского собора в Черкассах возле храма возникла драка между представителями Православной церкви Украины и верующими УПЦ МП.

Сейчас верующие УПЦ МП и митрополит Феодосий закрылись в храме и никого туда не пускают. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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