Полиция расследует конфликт возле Свято-Михайловского собора в Черкасской области: что известно
Киев • УНН
Возле Свято-Михайловского собора в Черкассах возникла драка между представителями ПЦУ и УПЦ МП после заявления о переходе храма. Полиция расследует обстоятельства конфликта, на месте работают следственно-оперативные группы.
Правоохранители расследуют обстоятельства конфликта возле Свято-Михайловского собора, сообщили в четверг в Нацполиции. Там после заявления о переходе Свято-Михайловского собора возле храма возникла драка между представителями Православной церкви Украины и верующими УПЦ МП, пишут СМИ, передает УНН.
Полиция Черкасской области документирует обстоятельства конфликта возле Свято-Михайловского собораВ полицию поступила информация о скоплении людей на территории храма. Правоохранители прибыли на место происшествия с целью обеспечения общественного порядка, документирования правонарушения и установления всех участников инцидента. На месте работают следственно-оперативные группы. информация будет дополняться.
Утром 17 октября жителей города пригласили туда на молитву, однако толпа сторонников УПЦ Московского патриархата устроила штурм собора.
Как сообщает "Суспільне", после заявления капеллана о переходе Свято-Михайловского собора в Черкассах возле храма возникла драка между представителями Православной церкви Украины и верующими УПЦ МП.
Сейчас верующие УПЦ МП и митрополит Феодосий закрылись в храме и никого туда не пускают.