Полиция расследует конфликт возле Свято-Михайловского собора в Черкасской области: что известно

Правоохранители расследуют обстоятельства конфликта возле Свято-Михайловского собора, сообщили в четверг в Нацполиции. Там после заявления о переходе Свято-Михайловского собора возле храма возникла драка между представителями Православной церкви Украины и верующими УПЦ МП, пишут СМИ, передает УНН.

Полиция Черкасской области документирует обстоятельства конфликта возле Свято-Михайловского собораВ полицию поступила информация о скоплении людей на территории храма. Правоохранители прибыли на место происшествия с целью обеспечения общественного порядка, документирования правонарушения и установления всех участников инцидента. На месте работают следственно-оперативные группы. информация будет дополняться.