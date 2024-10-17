Попри бійку та суперечки: у черкаському Свято-Михайлівському соборі провели службу українською мовою

У Черкасах у Свято-Михайлівському соборі, де трохи раніше відбулись сутички між вірянами, відбувся молебень, який зрештою провели священники Православної церкви України. Про це пише Суспільне, передає УНН.

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Після того, як віряни УПЦ МП на чолі з митрополитом Феодосієм покинули територію храму, у церкві провели молебень.

Митрополит Черкаський та Чигиринський владика Іоан наголошує, що громада зареєстрована законно і діяла на цій території, сьогодні увійшла в собор, який по праву їй належить.

За його словами, у громади є всі права, вона не порушила законів і використала своє конституційне право.

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Ця служба була історична, бо вперше у цьому храмі лунав молебень українською мовою. Я переконаний, що так буде завжди, тут молитимуться українською мовою, за українське воїнство, за Батьківщину, а не за "отєчєство" та незрозумілою церковнослов'янською мовою, нав'язаною нам із Москви. Громада поставила крапку і відстоїть своє законне право перебувати у цій святині - заявив Іоан.

Доповнення

Напередодні біля храму сталася бійка, під час якої використовували, ймовірно, сльозогінний газ. При цьому між вірянами точилися словесні перепалки. На місці працювала поліція та медики.

За словами керівника обласного центру екстреної медичної допомоги Ігоря Фесуна, до медиків люди почали звертатися з дев'ятої години ранку. Це були як віряни УПЦ МП, так і віряни ПЦУ.

До нашої служби звернулись понад 25 людей, із них 14 оглянули амбулаторно, ще 12 доправили до лікувальних закладів. В основному це були опіки слизових оболонок від перцевих балонів, а також кілька переломів. Усім пацієнтам надали допомогу - розповів він.

Нагадаємо

Уранці 17 жовтня жителів міста запросили туди на молитву, однак натовп прихильників УПЦ Московського патріархату влаштував штурм собору.

Як повідомляє "Суспільне", після заяви капелана про перехід Свято-Михайлівського собору у Черкасах біля храму виникла бійка між представниками Православної церкви України та вірянами УПЦ МП.