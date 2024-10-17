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Конфлікт у Свято-Михайлівському соборі на Черкащині: поліція повідомляє про кількох постраждалих, відкрито провадження

Київ • УНН

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У Свято-Михайлівському соборі на Черкащині стався конфлікт між вірянами. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства та встановлює обставини інциденту.

Конфлікт у Свято-Михайлівському соборі на Черкащині: поліція повідомляє про кількох постраждалих, відкрито провадження

Сьогодні вранці у Свято-Михайлівському соборі, який розташований у Черкаській області, між вірянами стався конфлікт, внаслідок чого декілька громадян отримали пошкодження. За фактом хуліганства правоохоронці розпочали кримінальне провадження, повідомляє УНН із посиланням на Нацполіцію. 

Як з’ясували поліцейські, група осіб вчинила хуліганські дії на території та всередині храму, у результаті чого кільком громадянам завдано тілесних ушкоджень

- йдеться у повідомленні Нацполіції. 

Поліцейські негайно прибули на місце, опитали учасників конфлікту. Наразі правоохоронці встановлюють свідків та очевидців інциденту, а також вивчають відеозаписи, оприлюднені в соцмережах.

Усі обставини події встановлюють слідчі Черкаського районного управління поліції у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство).

Нагадаємо

Уранці 17 жовтня жителів міста запросили туди на молитву, однак натовп прихильників УПЦ Московського патріархату влаштував штурм собору.

Як повідомляє "Суспільне", після заяви капелана про перехід Свято-Михайлівського собору у Черкасах біля храму виникла бійка між представниками Православної церкви України та вірянами УПЦ МП.

Тетяна Краєвська

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