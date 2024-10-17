Конфликт в Свято-Михайловском соборе в Черкасской области: полиция сообщает о нескольких пострадавших, открыто производство

Сегодня утром в Свято-Михайловском соборе, который расположен в Черкасской области, между верующими произошел конфликт, в результате чего несколько граждан получили повреждения. По факту хулиганства правоохранители начали уголовное производство, сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Как выяснили полицейские, группа лиц совершила хулиганские действия на территории и внутри храма, в результате чего нескольким гражданам нанесены телесные повреждения - говорится в сообщении Нацполиции.

Полицейские немедленно прибыли на место, опросили участников конфликта. Сейчас правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев инцидента, а также изучают видеозаписи, обнародованные в соцсетях.

Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи Черкасского районного управления полиции в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Напомним

Утром 17 октября жителей города пригласили туда на молитву, однако толпа сторонников УПЦ Московского патриархата устроила штурм собора.

Как сообщает "Суспільне", после заявления капеллана о переходе Свято-Михайловского собора в Черкассах возле храма возникла драка между представителями Православной церкви Украины и верующими УПЦ МП.