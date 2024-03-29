Несколько иностранных стран помогут Франции усилить безопасность во время Олимпиады

Несколько иностранных государств, в частности Польша, пришлют своих солдат для усиления безопасности Олимпийских игр в Париже летом 2024 года, сообщило Agence France-Presse (AFP), передает УНН.

Детали

Несколько иностранных государств усилят нас в определенных критических сферах, таких как возможности собак, где потребности огромны во время Олимпиады сообщили в Министерстве вооруженных сил Франции.

Министр обороны Польши объявил, что его страна пришлет военное подкрепление для обеспечения безопасности Олимпиады, тогда как Франция находится в состоянии максимальной готовности перед лицом угрозы атак.

Польские вооруженные силы присоединятся к международной коалиции, созданной Францией для поддержки подготовки и безопасности летних Олимпийских игр 2024 года заявил Владислав Косиняк-Камыш в эфире X, не уточняя количество развернутых солдат.

Во время Олимпиады в Париже будет развернута оперативная группа, в том числе со служебными собаками. Их основной целью будет проведение операций по выявлению взрывчатки и борьбы с терроризмом.

По словам представителя Генштаба польской армии, "решения уже приняты".

Дополнение

Французское правительство решило в минувшее воскресенье, сразу после нападения на московский концертный зал, где погибли 143 человека, повысить план Vigipirate до максимального уровня, "чрезвычайной атаки", за четыре месяца до Олимпийских игр в Париже.

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