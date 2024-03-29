Несколько иностранных стран помогут Франции усилить безопасность во время Олимпиады
Киев • УНН
Несколько иностранных стран, включая Польшу, пришлют солдат для усиления безопасности Олимпийских игр 2024 года в Париже, обеспечив их такими возможностями, как собаки для обнаружения взрывчатых веществ.
Несколько иностранных государств, в частности Польша, пришлют своих солдат для усиления безопасности Олимпийских игр в Париже летом 2024 года, сообщило Agence France-Presse (AFP), передает УНН.
Детали
Несколько иностранных государств усилят нас в определенных критических сферах, таких как возможности собак, где потребности огромны во время Олимпиады
Министр обороны Польши объявил, что его страна пришлет военное подкрепление для обеспечения безопасности Олимпиады, тогда как Франция находится в состоянии максимальной готовности перед лицом угрозы атак.
Польские вооруженные силы присоединятся к международной коалиции, созданной Францией для поддержки подготовки и безопасности летних Олимпийских игр 2024 года
Во время Олимпиады в Париже будет развернута оперативная группа, в том числе со служебными собаками. Их основной целью будет проведение операций по выявлению взрывчатки и борьбы с терроризмом.
По словам представителя Генштаба польской армии, "решения уже приняты".
Дополнение
Французское правительство решило в минувшее воскресенье, сразу после нападения на московский концертный зал, где погибли 143 человека, повысить план Vigipirate до максимального уровня, "чрезвычайной атаки", за четыре месяца до Олимпийских игр в Париже.
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