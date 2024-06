IT ARMY провела масштабную операцию - Сбербанк, ВТБ, Тинькофф и другие уже несколько часов не могут предоставлять онлайн - услуги, а россияне-пользоваться их сервисами. Об этом говорится в сообщении Минцифры и IT ARMY of Ukraine, передает УНН.

Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, Билайн, МТС, Вконтакте, платежная система мер и другие финансовые, коммуникационные и электронные платформы перестали работать у некоторых пользователей. Компании-спонсоры терроризма уже несколько часов не могут предоставлять онлайн-услуги, а россияне-пользоваться их сервисами - сообщили в Минцифре.

В Telegram-канале IT ARMY of Ukraine отмечают, что возможно речь идет о самой масштабной DDoS атака в истории.

"Когда мы вчера обещали положить всю банковскую систему врага, то были не пустые слова. Потому что сегодня еще больше банков отключено вместе с их импортозамещенной системой карточных платежей "Мир", а соответственно и все карточные расчеты. ВТБ, Сбербанк, Тинькофф, Альфа-Банк, Билайн, МТС, Ростелеком, Газпромбанк, Мегафон, СПБ, НПК, ЕИРЦ, и множество меньших сервисов пока не функционируют. Это возможно самая масштабная DDoS атака в истории! И сделали это мы с вами. За мир, за свободу, за наши ценности!"- указано в сообщении.