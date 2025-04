Декілька годин не можуть надавати онлайн-послуги: IT ARMY здійснила, ймовірно, найбільшу в історії DDoS-атаку на банківську систему рф

IT ARMY провела масштабну операцію - Сбербанк, ВТБ, Тінькофф та ініші вже декілька годин не можуть надавати онлайн-послуги, а росіяни - користуватися їхніми сервісами. Про це йдеться у повідомленні Мінцифри та IT ARMY of Ukraine, передає УНН.

Сбербанк, ВТБ, Тінькофф, Білайн, МТС, Вконтактє, платіжна система Мир та інші фінансові, комунікаційні й електронні платформи перестали працювати в деяких користувачів. Компанії-спонсори тероризму вже декілька годин не можуть надавати онлайн-послуги, а росіяни — користуватися їхніми сервісами - повідомили у Мінцифрі.

У Telegram-каналі IT ARMY of Ukraine зауважують, що можливо йдеться про наймасштабнішу DDoS атаку в історії.

"Коли ми вчора обіцяли покласти усю банківську систему ворога, то були не пусті слова. Бо сьогодні ще більше банків відключено разом з їх імпортозаміненою системою карткових платежів "Мир", а відповідно і всі карткові розрахунки. ВТБ, Сбербанк, Тінькофф, Альфа-Банк, Білайн, МТС, Ростелеком, Газпромбанк, Мегафон, СБП, НСПК, ЄИРЦ, та безліч менших сервісів наразі не функціонують. Це можливо наймасштабніша DDoS атака в історії! І зробили це ми з вами. За мир, за свободу, за наші цінності!" - зазначено у повідомленні.