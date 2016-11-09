Несовершеннолетнего участника разбойного нападения арестовали в Закарпатской области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Еще одного участника разбойного нападения на АЗС в Виноградове, который забаррикадировался от полицейских в доме и угрожал самоубийством, арестовали на Закарпатьев Закарпатской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Закарпатской области.
Вчера, 8 ноября работники полиции получили оперативную информацию о местонахождении второго из нападавших, которые 28 октября 2016 года совершили разбойное нападение на одну из местных АЗС в Виноградове.
Парень находился по месту жительства в селе Смологовица Иршавского района. Он закрылся в доме и не впускал правоохранителей, угрожая самоубийством. По предварительной информации у преступника был пистолет и патроны к нему.
Работники полиции провели спецоперацию и задержали 16-летнего участника разбоя. У него был изъят пистолет травматического действия, из которого, вероятно, и был произведен выстрел в грудь 40-летнему работнику заправки.
Преступнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Проводятся оперативно-розыскные работы для задержания третьего участника преступной группы.