Несовершеннолетнего участника разбойного нападения арестовали в Закарпатской области

Вчера, 8 ноября работники полиции получили оперативную информацию о местонахождении второго из нападавших, которые 28 октября 2016 года совершили разбойное нападение на одну из местных АЗС в Виноградове.

Парень находился по месту жительства в селе Смологовица Иршавского района. Он закрылся в доме и не впускал правоохранителей, угрожая самоубийством. По предварительной информации у преступника был пистолет и патроны к нему.

Работники полиции провели спецоперацию и задержали 16-летнего участника разбоя. У него был изъят пистолет травматического действия, из которого, вероятно, и был произведен выстрел в грудь 40-летнему работнику заправки.

Преступнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Проводятся оперативно-розыскные работы для задержания третьего участника преступной группы.