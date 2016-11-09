Неповнолітнього учасника розбійного нападу заарештували на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Ще одного учасника розбійного нападу на АЗС у Виноградові, який забарикадувався від поліцейських в будинку та погрожував самогубством, заарештували на Закарпатті. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Закарпатської області.
Вчора, 8 листопада працівники поліції отримали оперативну інформацію про місце перебування другого із нападників, які 28 жовтня 2016 року вчинили розбійний напад на одну із місцевих АЗС у Виноградові.
Хлопець перебував за місцем проживання у селі Смологовиця Іршавського району. Він зачинився в будинку та не впускав правоохоронців, погрожуючи самогубством. За попередньою інформацією у злочинця був пістолет та набої до нього.
Працівники поліції провели спецоперацію та затримали 16-річного учасника розбою. У нього було вилучено пістолет травматичної дії, з якого, ймовірно, і був здійснений постріл у груди 40-річному працівнику заправки.
Наразі злочинцю оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Наразі проводяться оперативно-розшукові роботи для затримання третього учасника злочинної групи.