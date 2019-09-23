Нетрезвый несовершеннолетний скутерист столкнулся с легковушкой

Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 сентября около 00:25 в городе Стрый.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись скутер, которым управлял семнадцатилетний житель райцентра, и автомобиль Renault Megane, за рулем которого находился 25-летний житель Стрыя. В результате столкновения скутерист получил телесные повреждения, в частности перелом челюсти, и был госпитализирован. Помимо прочего, медики диагностировали у него "алкогольное опьянение".

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

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