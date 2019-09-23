Неповнолітній скутерист напідпитку зіткнувся з легковиком
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Нетверезий скутерист травмований внаслідок зіткнення з Renault на Львівщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 22 вересня близько 00:25 у місті Стрий.
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись скутер, яким керував сімнадцятирічний житель райцентру, та автомобіль Renault Megane, за кермом якого перебував 25-річний житель Стрия. Внаслідок зіткнення скутерист отримав тілесні ушкодження, зокрема перелом щелепи, та був госпіталізований. Окрім іншого, медики діагностували у нього "алкогольне сп’яніння".
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.
Нагадаємо, у Чернігові легковик влетів у дерево, загинули четверо підлітків.