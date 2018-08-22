Неподалеку от моря в Одессе загорелся коттедж
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. На улице Посмитного в Одессе накануне вечером произошел пожар в двухэтажном коттедже. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Спасатели получили сообщение о возгорании 21 августа в 18:53. Пожар произошел на втором этаже коттеджа.
На месте происшествия горело домашнее имущество в комнате.
Спасатели локализовали пожар в 19:28 и в 19:38 его ликвидировали на площади 40 кв. м.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Напомним, в Одессе из-за пожара в одноэтажном здании эвакуировали 17 человек.