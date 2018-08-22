Неподалік від моря в Одесі загорівся котедж
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. На вулиці Посмітного в Одесі напередодні ввечері сталася пожежа в двоповерховому котеджі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
Рятувальники отримали повідомлення про загорання 21 серпня о 18:53. Пожежа сталася на другому поверсі котеджу.
На місці події горіло домашнє майно у кімнаті.
Рятувальники локалізували пожежу о 19:28 та о 19:38 її ліквідували на площі 40 кв. м.
Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, в Одесі через пожежу в одноповерховій будівлі евакуювали 17 людей.