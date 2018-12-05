Непобедимый экс-чемпион мира может вернуться ради боя с Усиком
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Бывший чемпион мира во втором среднем весе и полутяжёлого дивизиона американец Андре Уорд может восстановиться в статусе профессионального боксера, сообщает УНН со ссылкой на BoxingScene.
Непобежденный 34-летний американец может возобновить карьеру ради боя с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александр Усик. Также, по сообщению менеджера американца Джеймса Принса, Уорд может подняться в супертяжелый вес для поединка с Джошуа.
“Уорд покинул ринг успешным боксером, но это не значит, что он закончил карьеру. Это называется „продолжение следует“. Все возможно, зависит от ситуации и от соперников. Все варианты с названными боксерами реальные”, — рассказал Принс.
Добавим также, Уорд в профессионалах не испытал ни одного поражения, одержав 32 победы. Последний раз выходил на ринг в 2017 году.