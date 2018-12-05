Непереможний екс-чемпіон світу може повернутися заради бою з Усиком
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Колишній чемпіон світу у другій середній вазі і напівважкого дивізіону американець Андре Уорд може відновитися у статусі професійного боксера, повідомляє УНН з посиланням на BoxingScene.
Непереможений 34-річний американець може відновити кар’єру заради бою з абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком. Також, за повідомленням менеджера американця Джеймса Прінса, Уорд може піднятися в суперважку вагу для поєдинку з Ентоні Джошуа.
“Уорд покинув ринг успішним боксером, але це не означає, що він закінчив кар’єру. Це називається „далі буде“. Все можливо, залежить від ситуації і від суперників. Всі варіанти з названими боксерами реальні”, — розповів Прінс.
Додамо також, Уорд в професіоналах не зазнав жодної поразки, здобувши 32 перемоги. Останній раз виходив на ринг у 2017-му.