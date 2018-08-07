Некомплект в патрульной полиции на сегодня составляет 2 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Украине на сегодня некомплект в подразделениях патрульной полиции составляет 2 тыс. человек. Об этом сегодня сообщил на брифинге начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, передает УНН.
"Сейчас штатное подразделение составляет 18 тыс. сотрудников патрульной полиции. Некомплект у нас 2 тыс. сотрудников", - сказал он.
Жуков добавил, что, например, 100 патрульных перевелись в Главные управления Национальной полиции на высшие должности.
Как сообщал УНН, по состоянию на март 2017 года недобор в столичной патрульной полиции составил 20%.