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Некомплект в патрульной полиции на сегодня составляет 2 тыс. человек

Некомплект в патрульной полиции на сегодня составляет 2 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 9065 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. В Украине на сегодня некомплект в подразделениях патрульной полиции составляет 2 тыс. человек. Об этом сегодня сообщил на брифинге начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, передает УНН.

"Сейчас штатное подразделение составляет 18 тыс. сотрудников патрульной полиции. Некомплект у нас 2 тыс. сотрудников", - сказал он.

Жуков добавил, что, например, 100 патрульных перевелись в Главные управления Национальной полиции на высшие должности.

Как сообщал УНН, по состоянию на март 2017 года недобор в столичной патрульной полиции составил 20%.

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