Некомплект в патрульной полиции на сегодня составляет 2 тыс. человек

"Сейчас штатное подразделение составляет 18 тыс. сотрудников патрульной полиции. Некомплект у нас 2 тыс. сотрудников", - сказал он.

Жуков добавил, что, например, 100 патрульных перевелись в Главные управления Национальной полиции на высшие должности.

Как сообщал УНН, по состоянию на март 2017 года недобор в столичной патрульной полиции составил 20%.