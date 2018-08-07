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Некомплект у патрульній поліції на сьогодні становить 2 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. В Україні на сьогодні некомплект у підрозділах патрульної поліції становить 2 тис. осіб. Про це сьогодні повідомив на брифінгу начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков, передає УНН.

“Наразі штатний підрозділ складає 18 тис. співробітників патрульної поліції. Некомплект у нас 2 тис. співробітників”, — сказав він.

Жуков додав, що, наприклад, 100 патрульних перевелися до Головних управлінь Національної поліції на вищі посади.

Як повідомляв УНН, станом на березень 2017 року недобір в столичній патрульній поліції становив 20%.

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