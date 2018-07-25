Непогода в Киеве: аэропорты работают в штатном режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Международные аэропорты "Киев" и "Борисполь" работают в штатном режиме, форс-мажорных обстоятельств в связи с непогодой нет. Об этом УНН сообщили в пресс-службах аэропортов.
Так, в "Борисполе" сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме. Согласно данным онлайн-табло, задержек рейсов действительно нет.
В аэропорту "Киев" также заверили, что никаких проблем в связи с непогодой нет.
Однако, согласно онлайн-табло, несколько рейсов компании Wizz Air, а также рейс Yanair в Тель-Авив задерживается.
Отметим, пользователи соцсетей сообщали о том, что аэропорт "Киев" подтопило дождем. В пресс-службе заверили, что никакого подтопления нет, просто обычные лужи.
Напомним, в Киевском метрополитене заверили, что подтопленных станций нет. Вместе с тем, пользователи соцсетей сообщают о том, что на станции метро "Дорогожичи" образовалась лужа на полу.