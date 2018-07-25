Негода у Києві: аеропорти працюють у штатному режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Міжнародні аеропорти "Київ" та "Бориспіль" працюють у штатному режимі, форс-мажорних обставин у зв’язку з негодою немає. Про це УНН повідомили у прес-службах аеропортів.
Так, у "Борисполі" повідомили, що аеропорт працює у штатному режимі. Згідно з даними онлайн-табло, затримок рейсів дійсно немає.
У аеропорту "Київ" також запевнили, що ніяких проблем у зв’язку з негодою немає.
Проте, згідно з онлайн-табло, кілька рейсів компанії Wizz Air, а також рейс компанії Yanair до Тель-Авіву затримується.
Відзначимо, користувачі соцмереж повідомляли про те, що аеропорт "Київ" підтопило дощем. У прес-службі запевнили, що ніякого підтоплення немає, просто звичайні калюжі.
Нагадаємо, у Київському метрополітені запевнили, що підтоплених станцій немає. Разом з тим, користувачі соцмереж повідомляють про те, що на станції метро "Дорогожичі" утворилась калюжа на підлозі.