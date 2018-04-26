Неэффективными антироссийскими санкциями Украина дискредитирует себя в глазах Запада - эксперт

"Наши внутренние санкции превратились в достаточно негативное явление. Отрицательное, потому что они не понятны обществу. Одни компании, которые являются российскими и даже в названии своей имеют слово "Россия", нормально и беспрепятственно функционируют на рынке. Другие компании, которые вообще не имеют никакого отношения ни к агрессии, ни к терроризму, ни к финансированию терроризма - попали в санкционный список", - сказал он.

Гетьманцев привел пример лотерейного оператора, который попал в список санкций. В судебных заседаниях по иску компании ни один из государственных органов не смог привести основания их применения, что свидетельствует о избирательном характере и надуманности решений власти, считает юрист.

"И когда западные партнеры видят, каким образом искажается такой здоровый и нормальный инструмент, как санкции, в нашей стране, каким образом этот инструмент используют - наверное, они делают выводы и понимают, что в Украине не все в порядке", - добавил он.