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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Неефективними антиросійськими санкціями Україна дискредитує себе в очах Заходу – експерт

Київ • УНН

 • 6859 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. За чотири роки Україні так і не вдалося вдосконалити процедуру застосування антиросійських санкцій. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив доктор юридичних наук, професор, адвокат Данило Гетьманцев, передає УНН.

Неефективними антиросійськими санкціями Україна дискредитує себе в очах Заходу – експерт

"Наші внутрішні санкції перетворилися на досить негативне явище. Негативне, бо вони не зрозумілі суспільству. Одні компанії, які є російськими і навіть у назві своїй мають слово "Росія", нормально і безперешкодно функціонують на ринку. Інші компанії, які взагалі не мають жодного відношення ані до агресії, ані до тероризму, ані до фінансування тероризму - потрапили у санкційний список", - сказав він.

Гетьманцев навів приклад лотерейного оператора, який потрапив до списку санкцій. У судових засіданнях за позовом компанії жоден з державних органів не зміг навести підстави їх застосування, що свідчить про вибірковий характер і надуманість рішень влади, вважає юрист.

"І коли західні партнери бачать, яким чином викривлюється такий здоровий і нормальний інструмент, як санкції, в нашій країні, яким чином цей інструмент використовують - напевно, вони роблять свої висновки і розуміють, що в Україні не все гаразд", - додав він.

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