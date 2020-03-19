Не все ученики на карантине выполняют задания, которые им пересылает учитель - МОН
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Министерстве образования и науки понимают, что не все ученики во время карантина выполняют те задачи, которые им пересылает учитель. Однако, есть много ресурсов для освоения материалов. Об этом сказала заместитель министра образования Любомира Мандзий во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"В основном сейчас мы должны говорить о самостоятельно-дистанционных элементах обучения учащихся. Мы понимаем, что, наверное, не все ученики на сегодняшний день выполняют те задачи, которые пересылает или каким-то другим путем коммуницирует учитель с учениками. Но, на сегодняшний день очень много ресурсов. Это, в частности, телеканал "Киев", телеканал "Рада", YouTube-канал Министерства образования и науки, где демонстрируются уроки, которые можно просмотреть. Можно просмотреть их в видеозаписи, для того, чтобы освоить новые темы", - сказала Любомира Мандзий.
Она добавила, что на YouTube ролики больше ориентированы на выпускников 11 класса
"С понедельника, мы сейчас осуществляем организационные мероприятия по организации видеоуроков в формате онлайн на различных площадках. Об этом мы сообщим вам завтра или в понедельник", - отметила Любомира Мандзий.
В частности, речь идет об уроках из школьной программы для учеников 5-11 классов.
Напомним, с 11 марта в учебных заведениях в Украине ввели трехнедельный карантин для противодействия распространению коронавируса.