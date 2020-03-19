Не все ученики на карантине выполняют задания, которые им пересылает учитель - МОН

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Министерстве образования и науки понимают, что не все ученики во время карантина выполняют те задачи, которые им пересылает учитель. Однако, есть много ресурсов для освоения материалов. Об этом сказала заместитель министра образования Любомира Мандзий во время брифинга, передает корреспондент УНН.