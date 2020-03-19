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Не всі учні на карантині виконують завдання, які їм пересилає вчитель - МОН

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. В Міністерстві освіти і науки розуміють, що не всі учні під час карантину виконують ті завдання, які їм пересилає вчитель. Однак, є багато ресурсів для опанування матеріалів. Про це сказала заступник міністра освіти Любомира Мандзій під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Здебільшого зараз ми мусимо говорити про самостійно-дистанційні елементи навчання учнів. Ми розуміємо, що, напевно, не всі учні на сьогоднішній день виконують ті завдання, які пересилає чи якимось іншим шляхом комунікує вчитель з учнями. Але, на сьогоднішній день є дуже багато ресурсів. Це, зокрема, телеканал “Київ”, телеканал “Рада”, YouTube-канал Міністерства освіти і науки, де демонструються уроки, які можна переглянути. Можна переглянути їх у відеозапису, для того, щоб опанувати нові теми”, - сказала Любомира Мандзій.

Вона додала, що на YouTube ролики найбільше орієнтовані на випускників 11 класу

“З понеділка, ми зараз здійснюємо організаційні заходи, щодо організації відеоуроків у форматі онлайн на різних майданчиках. Про це ми повідомимо вам завтра або у понеділок”, - зазначила Любомира Мандзій.

Зокрема, йдеться про уроки зі шкільної програми для учнів 5-11 класів.

Нагадаємо, з 11 березня у навчальних закладах в Україні запровадили тритижневий карантин для протидії поширенню коронавірусу.

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