Не всі учні на карантині виконують завдання, які їм пересилає вчитель - МОН
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В Міністерстві освіти і науки розуміють, що не всі учні під час карантину виконують ті завдання, які їм пересилає вчитель. Однак, є багато ресурсів для опанування матеріалів. Про це сказала заступник міністра освіти Любомира Мандзій під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Здебільшого зараз ми мусимо говорити про самостійно-дистанційні елементи навчання учнів. Ми розуміємо, що, напевно, не всі учні на сьогоднішній день виконують ті завдання, які пересилає чи якимось іншим шляхом комунікує вчитель з учнями. Але, на сьогоднішній день є дуже багато ресурсів. Це, зокрема, телеканал “Київ”, телеканал “Рада”, YouTube-канал Міністерства освіти і науки, де демонструються уроки, які можна переглянути. Можна переглянути їх у відеозапису, для того, щоб опанувати нові теми”, - сказала Любомира Мандзій.
Вона додала, що на YouTube ролики найбільше орієнтовані на випускників 11 класу
“З понеділка, ми зараз здійснюємо організаційні заходи, щодо організації відеоуроків у форматі онлайн на різних майданчиках. Про це ми повідомимо вам завтра або у понеділок”, - зазначила Любомира Мандзій.
Зокрема, йдеться про уроки зі шкільної програми для учнів 5-11 класів.
Нагадаємо, з 11 березня у навчальних закладах в Україні запровадили тритижневий карантин для протидії поширенню коронавірусу.