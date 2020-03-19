Не всі учні на карантині виконують завдання, які їм пересилає вчитель - МОН

КИЇВ. 19 березня. УНН. В Міністерстві освіти і науки розуміють, що не всі учні під час карантину виконують ті завдання, які їм пересилає вчитель. Однак, є багато ресурсів для опанування матеріалів. Про це сказала заступник міністра освіти Любомира Мандзій під час брифінгу, передає кореспондент УНН.