Не сработала кнопка: нардеп попросил зачислить его голос за Гончарука и Загороднюка

Народный депутат Украины Сергей Нагорняк попросил зачислить его голос за вопросы 17,18,19, а именно: процедуру рассмотрения вопроса о назначении Гончарука на должность Премьер-министра Украины, проект постановления о назначении Гончарука на должность Премьер-министра Украины, проект постановления о назначении Загороднюка министром обороны Украины.

"По неизвестным причинам не сработала кнопка "за", - отметил депутат.

Напомним, Верховная Рада поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность министра обороны Украины Андрея Загороднюка.