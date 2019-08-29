Не спрацювала кнопка: нардеп попросив зарахувати його голос за Гончарука та Загороднюка

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. На робочому засіданні парламенту народний депутат політичної партії "Слуга народу" Сергій Нагорняк попросив зарахувати його голоси за двох кандидатів, передає кореспондент УНН.

Народний депутат України Сергій Нагорняк попросив зарахувати його голос за питання 17,18,19, а саме: процедуру розглядання питання про призначення Гончарука на посаду Прем’єр-міністра України, проект постанови про призначення Гончарука на посаду Прем’єр-міністра України, проект постанови про призначення Загороднюка міністром оборони України.

"З невідомих причин не спрацювала кнопка "за", - зазначив депутат.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала подання Президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду міністра оборони України Андрія Загороднюка.

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