Не смог вернуться к жизни: после ранения на фронте умер актер Василий Кухарский
Киев • УНН
Украинский актер Василий Кухарский, раненный в бою несколько месяцев назад, умер. Подробности относительно похорона обещают сообщить позже.
Умер известный украинский актер Василий Кухарский, который получил тяжелое ранение на фронте несколько месяцев назад. Об этом говорится в сообщении Киевского академического драматического театра на Подоле, передает УНН.
"Не стало Василия Кухарского. Он так и не смог вернуться к жизни. Дату прощания сообщим позже", - говорится в сообщении.
Добавим
В сентябре стало известно, что Кухарского тяжело ранили в бою и он находится в киевской больнице.
Василий Кухарский - украинский актер театра и кино. Снялся в ряде фильмов и сериалов, в частности, в фильме "Максим Оса и золото Песиголовца".
Не смог вернуться к жизни: после ранения на фронте умер актер Василий Кухарский
Украинский актер Василий Кухарский, раненный в бою несколько месяцев назад, умер. Подробности относительно похорона обещают сообщить позже.
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