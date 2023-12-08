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Не смог вернуться к жизни: после ранения на фронте умер актер Василий Кухарский

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 03:15  •  43844 просмотра

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Украинский актер Василий Кухарский, раненный в бою несколько месяцев назад, умер. Подробности относительно похорона обещают сообщить позже.

Умер известный украинский актер Василий Кухарский, который получил тяжелое ранение на фронте несколько месяцев назад. Об этом говорится в сообщении Киевского академического драматического театра на Подоле, передает УНН.

"Не стало Василия Кухарского. Он так и не смог вернуться к жизни. Дату прощания сообщим позже", - говорится в сообщении.

Добавим

В сентябре стало известно, что Кухарского тяжело ранили в бою и он находится в киевской больнице.

Василий Кухарский - украинский актер театра и кино. Снялся в ряде фильмов и сериалов, в частности, в фильме "Максим Оса и золото Песиголовца".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Общество
Не зміг повернутися до життя: після поранення на фронті помер актор Василь Кухарський
Unable to return to life: actor Vasyl Kukharsky dies after being wounded at the front
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Не смог вернуться к жизни: после ранения на фронте умер актер Василий Кухарский

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