Не смог вернуться к жизни: после ранения на фронте умер актер Василий Кухарский

Умер известный украинский актер Василий Кухарский, который получил тяжелое ранение на фронте несколько месяцев назад. Об этом говорится в сообщении Киевского академического драматического театра на Подоле, передает УНН.

"Не стало Василия Кухарского. Он так и не смог вернуться к жизни. Дату прощания сообщим позже", - говорится в сообщении.

Добавим

В сентябре стало известно, что Кухарского тяжело ранили в бою и он находится в киевской больнице.

Василий Кухарский - украинский актер театра и кино. Снялся в ряде фильмов и сериалов, в частности, в фильме "Максим Оса и золото Песиголовца".