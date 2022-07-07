Не психологи: к каким врачам чаще стали обращаться украинцы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Большинство частных клиник отмечают изменение в структуре спроса, в частности, некоторый рост спроса на психологическую помощь. Однако наиболее востребованы сейчас невропатологи. Об этом медицинские учреждения рассказали УНН.
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“В ТОП-3 услуг вошли обращения пациентов к рентгенологу, имеем существенный рост консультаций невролога”, – говорят в клинике “Адонис”.
Объясняют такую популярность этой медицинской специальности – отложенным спросом.
“Было три месяца весны, когда люди вообще откладывали визиты с хроническими заболеваниями. Поэтому сейчас все эти болезни выплывают, и неврология становится на первое место”, – объясняют в “Медикоме”.
Детали
Люди обращаются с жалобами на нарушение сна, хроническую головную боль и боль в спине из-за постоянного стресса, высокой тревожности.
Также среди востребованных специалистов на рынке медицинских услуг клиники называют отоларингологов (способствует сезон), гинекологов (плановые осмотры), урологов (последствия переохлаждения от пребывания в бомбоубежищах и плановые осмотры).
Традиционно остаются популярными обращения к семейным врачам и терапевтам, но на рынке отмечают, что люди предпочитают визиты сразу к узкопрофильным специалистам.
А вот количество детей, среди пациентов, уменьшилось.
“Количество маленьких посетителей заметно уменьшилось – детей стало на 9% меньше (до нападения рф доля детей среди пациентов составляла 26%, в апреле 2022-го – 17%)”, – говорят в "Добробуте" и добавляют, что, как и в структуре взрослого спроса, увеличилось количество обращений к невропатологу.
И хотя наибольшее количество обращений с маленькими пациентами приходится именно на врачей-педиатров, но, как отмечают в медучреждениях, они не загружены.
“Детей мало. У нас на приеме в каждом центре параллельно работали 4-5 педиатров, летом – 4. Сейчас у нас принимают 2 педиатра, и они не загружены. То есть в 2 раза уменьшилось количество”, – говорят в "Медикоме".
Но мамы с детьми возвращаются в Украину – рост запросов на услуги для малышей, отметили в ISIDA clinic.
Подробнее читайте в публикации УНН "Неврологи и урологи: к каким врачам чаще обращаются украинцы и как живут частные клиники во время войны"