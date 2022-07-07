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Не психологи: до яких лікарів найчастіше стали звертатися українці

Не психологи: до яких лікарів найчастіше стали звертатися українці

Київ • УНН

 • 270920 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Більшість приватних клінік відзначають зміну у структурі попиту, зокрема, деяке зростання попиту на психологічну допомогу. Проте, найбільш затребувані зараз невропатологи. Про це медичні заклади розповіли УНН.

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“До ТОП-3 послуг наразі увійшли звернення пацієнтів до рентгенолога, маємо суттєве зростання консультацій невролога”, – кажуть в клініці “Адоніс”.

Пояснюють таку популярність цієї медичної спеціальності - відкладеним попитом.

“Було три місяці весни, коли люди взагалі відкладали візити із хронічними захворюваннями. Тому зараз ці всі хвороби випливають, і неврологія стає на перше місце”, – пояснюють у “Медікомі”.

Деталі

Люди звертаються зі скаргами на порушення сну, хронічний головний біль та біль у спині через постійний стрес, високу тривожність.

Також серед затребуваних спеціалістів на ринку медичних послуг клініки називають отоларингологів (сприяє сезон), гінекологів (планові огляди), урологів (наслідки переохолодження від перебування в бомбосховищах та планові огляди).

Традиційно залишаються популярними звернення до сімейних лікарів та терапевтів, але на ринку зауважують, що люди надають перевагу візитам одразу до вузькопрофільних спеціалістів.

А ось кількість дітей, серед пацієнтів, зменшилася.

“Кількість маленьких відвідувачів помітно зменшилася – дітей стало на 9% менше (до нападу рф частка дітей серед пацієнтів становила 26%, у квітні 2022-го – 17%)”, – кажуть в "Добробуті" та додають, що, як і в структурі дорослого попиту, збільшилася кількість звернень до невропатолога.

І хоча найбільша кількість звернень з маленькими пацієнтами припадає саме на лікарів-педіатрів, але, як зауважують в медзакладах, вони не завантажені.

“Дітей мало. У нас на прийомі в кожному центрі паралельно працювали 4-5 педіатрів, влітку – 4. Зараз у нас приймають 2 педіатри, і вони не завантажені. Тобто в 2 рази зменшилася кількість”, – кажуть в "Медікомі".

Але мами з дітьми повертаються в Україну – зростання запитів на послуги для малечі, відзначили в ISIDA clinic.

Детальніше читайте в публікації УНН "Неврологи та урологи: до яких лікарів частіше звертаються українці та як живуть приватні клініки під час війни"

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