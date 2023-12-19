Не могу проводить выборы во время войны: Зеленский о том, почему не распустит ВР

Президент Владимир Зеленский заявил, что не может распустить Верховную Раду, потому что во время полномасштабной войны не может проводить парламентские выборы. Об этом заявил во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Депутаты должны заниматься своей работой, быть моральными авторитетами, к сожалению этого не происходит. Что могу я сделать, как Президент? Не могу их распустить, потому что тогда будут выборы. Выборы не могу во время войны проводить. - объяснил Зеленский.

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Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что сейчас проведение в Украине выборов не актуально.