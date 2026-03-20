Не Гераскевич - украинский скелетонист претендует на звание лучшего юного спортсмена страны

После громкого выступления на чемпионате мира 18-летний украинский скелетонист Ярослав Лавренюк оказался среди главных претендентов на звание лучшего юного спортсмена месяца в Украине, передает УНН со ссылкой на заявление НОК Украины.

Соответствующая информация появилась на официальном Telegram-канале НОК. Кстати, определять каждый месяц лучшего спортсмена уже стало доброй традицией организации.

Безусловно, более чем веским основанием для включения Лавренюка в список кандидатов стал его феноменальный результат на юниорском чемпионате мира в Альтенберге. Украинец завоевал сразу две золотые медали - в категориях U20 и U23, продемонстрировав лучшее время по сумме двух заездов. Стоит добавить, что для Украины это историческое достижение в скелетоне.

Важно и то, что успех Лавренюка не случаен. Он стабильно показывает высокие результаты на международной арене и постепенно переходит в статус одного из лидеров нового поколения украинского зимнего спорта.

