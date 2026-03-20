Не Гераскевич - український скелетоніст претендує на звання найкращого юного спортсмена країни

Після гучного виступу на чемпіонаті світу 18-річний український скелетоніст Ярослав Лавренюк опинився серед головних претендентів на звання найкращого юного спортсмена місяця в Україні, передає УНН з посиланням на заяву НОК України.

Відповідна інформація з’явилася на офіційному Telegram-каналі НОК. До речі, визначати кожного місяця найкращого спортсмена вже стало доброю традицією організації.

Безумовно, більш ніж вагомою підставою для включення Лавренюка до списку кандидатів став його феноменальний результат на юніорському чемпіонаті світу в Альтенберзі. Українець здобув одразу дві золоті медалі - у категоріях U20 та U23, продемонструвавши найкращий час за сумою двох заїздів. Варто додати, що для України це історичне досягнення у скелетоні.

Важливо й те, що успіх Лавренюка не є випадковим. Він стабільно показує високі результати на міжнародній арені та поступово переходить у статус одного з лідерів нового покоління українського зимового спорту.

