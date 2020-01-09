Не дождался на скорую: в Киеве мужчина умер возле станции метро "Черниговская"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В Киеве 80-летнему мужчине стало плохо возле станции метро "Черниговская", он попросил вызвать ему скорую, однако скончался на месте, так и не дождавшись помощи. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь полиции Днепровского района Киева Анна Шевчук.
"У станции метро Черниговская мужчине стало плохо. Умер на месте. Сейчас на месте работает следственная оперативная группа, после чего тело умершего заберут на судебно-медицинскую экспертизу, после которой будет установлена текущая причина смерти", - сказала Анна Шевчук.
Она добавила, что умерший является местным жителем, 1939 года рождения. Ему стало плохо, он попросил прохожих вызвать скорую, но не дождался ее приезда.
Напомним, в Украине от гриппа умерла женщина.