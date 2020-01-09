Не дочекався на швидку: у Києві чоловік помер поблизу станції метро "Чернігівська"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. У Києві 80-річному чоловіку стало зле біля станції метро "Чернігівська", він попросив викликати йому швидку, однак помер на місці, так і не дочекавшись допомоги. Про це кореспонденту УНН повідомила прессекретар поліції Дніпровського району Києва Ганна Шевчук.
"Біля станції метро Чернігівська чоловікові стало зле. Помер на місці. Зараз на місці працює слідча оперативна група, після чого тіло померлого заберуть на судово-медичну експертизу, після якої буде встановлена поточна причина смерті", - сказала Ганна Шевчук.
Вона додала, що померлий є місцевим мешканцем, 1939 року народження. Йому стало зле, він попросив перехожих викликати швидку, але не дочекався її приїзду.
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