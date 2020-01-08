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В Україні від грипу померла жінка

В Україні від грипу померла жінка

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. В Україні від ускладнень грипу померла 55-річна жінка. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я України.

“Від ускладнень грипу померла 55-річна жінка. По медичну допомогу хвора звернулася лише на 10-й день хвороби. Перебувала у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. На жаль, жінку врятувати не вдалося — 3 січня хвора померла. Вірус грипу типу А (H1) pdm09 підтверджено лабораторно”, — сказано у повідомленні.

У Центрі громадського здоров’я України зазначили, що померла належала до групи медичного ризику, мала супутні захворювання. Від грипу не була вакцинована.

Також у пресслужбі зазначили, що з початку епідсезону в Україні загинуло 2 людини.

“Загалом із початку епідсезону (жовтень 2019 року) від ускладнень грипу померло дві людини. Випадки зафіксовано 31 грудня 2019 року і 3 січня 2020-го. Будь-які інші дані щодо кількості летальних випадків від грипу не відповідають дійсності”, — зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, від ускладнень грипу типу А в Україні помер чоловік із групи медичного ризику.

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