В Украине от гриппа умерла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В Украине от осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Украины.
"От осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина. За медицинской помощью больная обратилась лишь на 10-й день болезни. Находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии. К сожалению, женщину спасти не удалось - 3 января больная умерла. Вирус гриппа типа А (H1) pdm09 подтверждено лабораторно", - говорится в сообщении.
В Центре общественного здоровья Украины отметили, что умершая была в группе медицинского риска, имела сопутствующие заболевания. От гриппа не была вакцинирована.
Также в пресс-службе отметили, что с начала эпидсезона в Украине погибло 2 человека.
"Всего с начала эпидсезона (октябрь 2019) от осложнений гриппа умерло два человека. Случаи зафиксированы 31 декабря 2019 года и 3 января 2020-го. Любые другие данные по количеству летальных исходов от гриппа не соответствуют действительности", - отмечается в сообщении.
Напомним, от осложнений гриппа типа А в Украине умер человек из группы медицинского риска.