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НБУ затягивает продажу недостроенного ТРЦ "Республика", подыгрывая бывшим собственникам объекта - СМИ

НБУ затягивает продажу недостроенного ТРЦ "Республика", подыгрывая бывшим собственникам объекта - СМИ

Киев  •  УНН

 • 10082 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Дальнейшее блокирование НБУ продажи крупнейшего недостроя страны, ТРЦ "Республика", приводит к обесцениванию объекта. Ещё пару лет, и некогда грандиозный проект превратится в большой склад, передает УНН со ссылкой на Gazeta.ua.

Как отмечается, ТРЦ "Республика" достался регулятору в качестве одного из залогов по кредитам неплатёжеспособного банка Дмитрия Фирташа "Надра". НБУ долгое время блокировал его продажу объекта по рыночной цене.

"На прошлых торгах за "Республику" запросили 1,1 млрд грн, но по этой цене покупателей не нашлось. Но НБУ долгое время блокировал продажу, считая рыночную сумму заниженной. Из-за этого объект уже несколько лет находится в "подвешенном" состоянии и постепенно приходит в негодность. В сложившейся ситуации промедление смерти подобно. Недостроенный ТРЦ из года в год теряет в цене. Ещё пару лет, и некогда грандиозный проект превратится в большой склад. Благо, более удачливых конкурентов у недостроя хватает…. Государство, в собственности которого волею судеб оказался объект, желая выручить за "Республику" побольше, по факту лишь увеличивает убытки", - говорится в статье.

Как отмечают опрошенные эксперты рынка, продать объект на голландском аукционе со снижением цены до суммы, которую реально готовы заплатить на рынке, на данный момент самое разумное решение.

Ближайший аукцион, на котором Фонд гарантирования вкладов снова попытается продать крупнейший недострой страны, состоится 13 декабря 2018 года.

"Если НБУ действительно согласился пойти на уступки, как об этом сообщили "Фокусу" в Фонде гарантирования физлиц, продажа объекта в декабре станет одним из главных достижений финансового регулятора за последние годы. Если этого не произойдёт – позиция НБУ в очередной раз станет доказательством беспомощности нынешней власти и её неспособности адекватно реагировать на вызовы времени", - пишет издание.

На первый взгляд поведение Нацбанка можно объяснить несогласием с низкой стоимостью продажи объектов на аукционах, которая несопоставима с их оценкой на момент передачи в залог под кредиты рефинансирования НБУ. Однако у регулятора могут быть и иные скрытые мотивы, отмечает издание.

В частности, затягивая сроки назначения аукционов и тем самым занижая стоимость объекта, НБУ действует в интересах бывших собственников.

"И здесь снова всплывает фигура Вагифа Алиева, которого с Фирташем связывают совместные проекты - "Мандарин плаза" и бизнес-центр "Парус". Вполне возможно, что ситуация с продажей ТРЦ Республика как раз и развивается в интересах этого тандема бизнесменов", - говорится в статье.

Украинские Национальные Новости

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