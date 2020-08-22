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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НБУ с осени меняет тарифы на кассовое обслуживание банков и инкассаторов

Киев • УНН

 • 19285 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. С 1 сентября 2020 года Национальный банк меняет тарифы на кассовое обслуживание банков и инкассаторских компаний. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

НБУ с осени меняет тарифы на кассовое обслуживание банков и инкассаторов

"Национальный банк обновил действующие тарифы на кассовое обслуживание банков и инкассаторских компаний для банков, которые не пользуются статусом уполномоченного. Это будет способствовать дальнейшему развитию делегированной модели организации наличного обращения, активизации межбанковского рынка наличной национальной валюты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно принятому правлением Нацбанка решению, предусмотрено внесение таких изменений:

▪️ отменено разграничение платы за номиналами банкнот и разменных монет, установлен единый размер тарифа за выдачу наличных - 0,4% от суммы выданной наличности;
▪️ повышен тариф за выдачу банкнот в национальной валюте Украины банкам для подкрепления их кассы в пределах сданных ими сумм неотсортированных банкнот с 0,3% до 0,5% от суммы выданных банкнот;
▪️ установлено тариф за сдачу излишков наличности, пригодных к обращению банкнот (монет) в размере 0,25% от суммы сданной наличности.

"Изменение тарифов будет стимулировать банки Украины самостоятельно перераспределять наличные в собственной сети, между банками и уполномоченными банками, избегать встречных перевозок наличности и будет способствовать расширению безналичных форм расчетов. В то же время Национальный банк оставил без изменений льготные тарифы на кассовое обслуживание банков наличными, услуги которых связаны с выплатой пенсий, социальной помощи и субсидий через предприятия связи Украины и выплатами наличности бюджетным учреждениям и организациям, переведенным на обслуживание в Государственной казначейской службе Украины", - указано в сообщении.

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Сообщается, что изношенные и поврежденные денежные знаки Украины и в дальнейшем будут приниматься и обмениваться Национальным банком бесплатно на новые денежные знаки без ограничений по суммам и срокам такой замены.

"Изменение тарифов соответствует Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года, предусматривающей способствовать уменьшению доли наличного обращения в пользу безналичного. Напомним, что тарифы за кассовое обслуживание является тарифам Национального банка исключительно для банков и инкассаторских компаний. Банки обеспечивают своих клиентов наличными на договорных условиях. Измененные тарифы утверждены постановлением правления НБУ от 19 августа 2020 года №120 "О внесении изменений в тарифы на услуги (операции), что предоставляются (осуществляются) Национальным банком Украины в системе электронных платежей и в сфере расчетно-кассового обслуживания", которая вступает в силу с 1 сентября 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что с 2016 года в Украине действует делегирована модель концепции организации наличного обращения, суть которой заключается в том, что Национальный банк передает запасы наличности Национального банка на хранение уполномоченным банкам для обеспечения наличными регионов, на которые приходится большая часть операций по получению наличных от Национального банка.

Напомним, с начала года Нацбанк утилизирует более 265 млн банкнот.

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